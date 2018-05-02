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الوطن

غرفة سياحة الإسكندرية: الاتفاق على تسيير 4 رحلات طيران قبرصية لمصر

منذ 2 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
غرفة سياحة الإسكندرية: الاتفاق على تسيير 4 رحلات طيران قبرصية لمصر

قبرص

عقدت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية برئاسة على المانسترلي اجتماعا مع عمدة مدينة بافوس القبرصية فيدون فيدونوس لبحث تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.

وقال علي المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن اللقاء مع عمدة مدينة بافوس كان مثمرًا وأبدي سعادته بزيارة للاسكندرية الذي يعتبرها بلده الثاني، مؤكدًا أنه يأمل في توقيع الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر وقبرص.

وأكد على المانسترلي أن من أهم بنود الاتفاقيات الموقعة هو السياحة لأنها عنصر أساسي في الاقتصاد وتوفر فرص عمل ودخل مباشر في الأسواق المصرية والقبرصية.

وأشار "المانسترلي" إلى تم التركيز في الاجتماع على كيفية تفعيل جسر جوي بين بافوس والاسكندرية ليربط بين المحافظتين لجذب السياح وانعاش الحركة السياحية

واكد رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية أن محافظ بافوس سيقوم عقب عودته لبلاده بالعمل على تفعيل خطوط الطيران هناك " راين إير " بهدف تنظيم 4 رحلات اسبوعية الى محافظة الاسكندرية واكد ان هذا الربط حتي يكتمل سيستغرق 9 شهور من الان .

وأضاف على المانسترلي أنه تم الاتفاق على اعدداد برامج سياحية جيدة بين مصر وقبرص واليونان حاليا بهدف تسويق برامج مشتركة لبلاد أخري.

ويذكر أنه قد وقع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اتفاقية توأمة مع الوفد القادم من مدينة باڤوس القبرصية برئاسة فيدون فيدونوس عمدة المدينة، وذلك في إطار توطيد التعاون وتعزيز العلاقات بين المدينتين التاريخيتين، ضمن فعاليات أسبوع الجاليات " العودة إلى الجذور" الذى تستضيفه الإسكندرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد كبير من أبناء الجالية في مصر.

 

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