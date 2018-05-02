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الوطن

"الصحة": إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة بـ"القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي

منذ 5 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"الصحة": إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة بـ"القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي

اصطفاف لسيارات إسعاف "صورة أرشيفية"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إصابة 16 مواطناً فى حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأشخاص بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي عند الكيلو 90، محافظة البحيرة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبحيرة.

وأضاف مجاهد، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن المصابين تراوحت إصابتهم مابين اشتباه ارتجاج بالمخ، واشتباه كسور بالعمود الفقري والساعد، وكسور وجروح قطعية وسحجات وكدمات وخدوش بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية واللازم.

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