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الوطن

عاجل| هجوم إرهابي جديد يستهدف مقر الأمم المتحدة في طرابلس

منذ 5 دقيقة
كتب: وكالات
عاجل| هجوم إرهابي جديد يستهدف مقر الأمم المتحدة في طرابلس

ليبيا

استهدف هجوم إرهابي مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، بعد وقت قليل من تفجير انتحاري استهدف مقر المفوضية العامة للانتخابات في العاصمة الليبية.

وذكر تلفزيون "218" الليبي أن "هجوما إرهابيا آخرا استهدف مقر الأمم المتحدة"، دون الإشارة إلى وقوع أي ضحايا أو خسائر.

في السياق ذاته، أفادت القناة بأن "قوات الردع الليبية ألقت القبض على مسلح بالقرب من مفوضية الانتخابات" التي تعرضت للهجوم في طرابلس، كما أشارت إلى أن "قوات الأمن تتعامل مع سيارة مفخخة بالقرب من مقر المفوضية". 

وكان الهجوم الانتحاري، الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، قد أسفر عن مقتل 7 على الأقل، كما تسبب في احتراق جزء كبير من المقر.

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