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الوطن

إيمان العاصي مع حمادة هلال في كواليس مسلسل "قانون عمر"

منذ 9 دقيقة
كتب: ضحى محمد
إيمان العاصي مع حمادة هلال في كواليس مسلسل "قانون عمر"

مسلسل "قانون عمر"

نشرت الفنانة إيمان العاصى صورة جديدة من مسلسل "قانون عمر" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على قناة mbc مصر .

وظهرت إيمان مع فريق العمل فى المحكمة، وعلقت عليها قائلة "انتظروني في قانون عمر". 

ويجسد هلال خلال أحداث المسلسل دور مهندس ميكانيكي يقع في حب ابنة مالك مركز الصيانة الذي يعمل به خلال الأحداث، ويتعرض البطل لأزمة كبيرة يدخل على إثرها السجن لمدة 3 سنوات وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة مسلسل "قانون عمر" إيمان العاصي ومحسن منصور وفتوح أحمد وإيهاب فهمي وفاطمة ناصر ومصطفى أبو سريع ومحمد أبو الوفا وليلى حسين، من تأليف فداء الشندويلي، وآخرون.

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