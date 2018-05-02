"العدل جروب" تنشر صورة درة من كواليس مسلسل "نسر الصعيد"

نشرت الصفحة الرسمية للعدل جروب على الصفحة الرسمية الخاصة بهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة للفنانة درة أثناء تصوير مشاهدها بمسلسل "نسر الصعيد" مع محمد رمضان.

وعلق عليها قائلاً، النجمة درة في كواليس تصوير مسلسل نسر الصعيد رمضان 2018".

مسلسل "نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان، وتقوم بدور البطولة النسائية أمامه النجمة درة، ويشارك فى بطولة العمل الفنان سيد رجب، وفاء عامر، دينا، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، محمد عز، باسل الزارو، مها أبو عوف، صبري عبد المنعم، يوسف عثمان، مؤمن نور، هاجر أحمد، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وهاجر عفيفي، تأليف محمد عبد المعطي، إنتاج العدل جروب، وإخراج ياسر سامي في أولى تجاربه الإخراجية بالدراما التليفزيونية.