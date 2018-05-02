تسجيل الدخول

الوطن

تحرير 39 قضية تموينية متنوعة في حملة مكبرة بمطروح

اليوم PM 03:17
كتب: محمد بخات
تحرير 39 قضية تموينية متنوعة في حملة مكبرة بمطروح

حملة تموينية - صورة ارشيفية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، من ضبط 39 قضية تموينية متنوعة بالأسواق والمحلات التجارية بمدينة مرسى مطروح، منها عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عجانات دقيق بمخابز بلدية غير نظيفة، وعرض وبيع لحوم بدون غطاء، وعدم حمل شهادة صحية وبيع بأعلى من السعر الرسمي، وتحرر بهم محاضر رسمية.

جاء ذلك خلال حملة تموينية المكبرة اليوم، بإشراف اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح.

وأكد مدير أمن مطروح أن مباحث تموين مطروح مستمرة في تكثيف الجهود وتحقيق الإستقرار لضبط الجرائم التموينية، وضبط السلع مجهولة المصدر، وضبط القائمين بعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للإستهلاك الآدمي.

أخبار متعلقة

"تموين مطروح" تحرر 14 قضية تموينية متنوعة في حملة لها

"تموين مطروح" تحرر 14 قضية تموينية متنوعة في حملة لها
"تموين مطروح": حل مشكلة صرف دقيق المستودعات

"تموين مطروح": حل مشكلة صرف دقيق المستودعات
"تموين مطروح" يضبط 17 قضية في حملة

"تموين مطروح" يضبط 17 قضية في حملة
"تموين مطروح": 108 جنيهات التكلفة الحقيقية لإسطوانة البوتاجاز

"تموين مطروح": 108 جنيهات التكلفة الحقيقية لإسطوانة البوتاجاز

التعليقات

الخطايا الـ10 تطارد «البدرى»

أحدث الأخبار

9 مايو.. "طب عين شمس" تستضيف أكبر مؤتمر حول "صحة المرأة" بالشرق الأوسط

9 مايو.. "طب عين شمس" تستضيف أكبر مؤتمر حول "صحة المرأة" بالشرق الأوسط

بالصور| تعرف على منتجات الحرف اليدوية بمعرض "مصري"

بالصور| تعرف على منتجات الحرف اليدوية بمعرض "مصري"

محافظ البحيرة تتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بدمنهور

محافظ البحيرة تتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بدمنهور

"التعاون الإسلامي" تدين الهجمات الإرهابية على مسجد في نيجيريا

"التعاون الإسلامي" تدين الهجمات الإرهابية على مسجد في نيجيريا

سهم "سناب شات" يتهاوى أكثر من 20% بفعل نتائج الأعمال

سهم "سناب شات" يتهاوى أكثر من 20% بفعل نتائج الأعمال

اختيارات الوطن

"وجبات ومبيت مجهز".. تعرف على المهن المطلوبة في العاصمة الإدارية

"وجبات ومبيت مجهز".. تعرف على المهن المطلوبة في العاصمة الإدارية

الموعد والمعلق والقنوات الناقلة لموقعة ليفربول «صلاح» وروما بدوري الأبطال

الموعد والمعلق والقنوات الناقلة لموقعة ليفربول «صلاح» وروما بدوري الأبطال

بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

الأكثر قراءة

عاجل