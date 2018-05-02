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الوطن

رئيس الوزراء يثبت نسب تعويضات عقود المقاولات حتى نوفمبر الماضي

اليوم PM 03:14
كتب: محمد مجدي
رئيس الوزراء يثبت نسب تعويضات عقود المقاولات حتى نوفمبر الماضي

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتثبيت نسب التعويضات الواردة بالجدول الصادر عن شهر مايو 2017، والتي صدر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن أسس وضوابط التعويضات ونسبها الخاص بتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العاملة، عند تطبيق المعادلة الوزارة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017، خلال الفترة من 1/6 بالعام الماضي، حتى 30 نوفمبر الماضي، أثناء حساب جداول نسب التعويضات عن الأعمال المختلفة.

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