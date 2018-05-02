محافظ الشرقية يتابع امتحانات النقل بمراحل التعليم المختلفة

تابع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية سير امتحانات النقل بمراحل التعليم (الإبتدائية – الإعدادية – الثانوية)، بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق دائرة المحافظة مؤكداً على أن الامتحانات تمت في سهولة ويسر.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية، بتفقد لجان الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات في أوراق الامتحان، ولبث جو من الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان 694ألف و938 طالب وطالبة للصفوف من الثاني إلى السادس الابتدائي، وأن عدد الطلاب الصفين الأول و الثاني الإعدادي 246 ألف طالب وطالبة، وأن عدد الطلاب الصفين الأول و الثاني الثانوي 77ألف و168 طالب وطالبة.