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الوطن

حكومة شرق ليبيا تحمل الإخوان مسؤولية تفجير مفوضية الانتخابات

منذ 29 دقيقة
كتب: وكالات
حكومة شرق ليبيا تحمل الإخوان مسؤولية تفجير مفوضية الانتخابات

عبدالله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة

أدانت الحكومة الليبية المؤقتة في شرق ليبيا خلال بيان لها، الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة "طرابلس".

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة، وفق بيان نقله موقع "المتوسط"الليبي: "تتقدم بخالص تعازينا إلى أسر الضحايا الأبرياء، وتعرب عن أملنا في أن يمن الله بالشفاء العاجل على الجرحى، ونؤكد أن هذا الهجوم الانتحاري الجبان ما هو إلا محاولة يائسة من قبل هؤلاء الإرهابيين وداعميهم لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا".

وأضافت الحكومة: "تابعنا الحملة الشعواء التي شنتها جماعة الإخوان المتأسلمين الإرهابية وكل من يدور في فلكها من خلال رفضها للعملية الانتخابية المزمع عقدها نهاية هذا العام لإنهاء حالة الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد".

وتابعت: "هذا الهجوم الإرهابي يأتي تنفيذا لمخططات هذه الحملة الشرسة التي تريد تقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع التي ترفض هذه الجماعات المتطرفة بأن تكون على رأس السلطة في ليبيا".

وأوضحت الحكومة المؤقتة أنها "لن تتوقف عن محاربة الإرهاب والتطرف ودعم القوات المسلحة العربية الليبية حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة".

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