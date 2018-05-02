تواضروس يستقبل وفدا من مركز الملك عبدالله لحوار الأديان في الكاتدرائية

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، وفدًا من مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحوار الأديان.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، إن الوفد ضم فهد أبو النصر مدير عام المركز، والقس بيشوي حلمي رئيس اللجنة الإدارية لشبكة الكليات والمعاهد الدينية الإسلامية والمسيحية بالمركز، بجانب 30 من القيادات الشبابية المشاركين ببرنامج الزمالة الدولية للحوار.

وناقش الجانبان أهمية الحوار بين الثقافات والأديان، وإعداد البرامج المتخصصة في التصدي للأفكار المتطرفة، ومد جسور التعايش لمواجهة خطر العنف والتطرف والإرهاب.