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الوطن

تونس: مئات اليهود يتوافدون على معبد "الغريبة" باليوم الأوّل للحج

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
تونس: مئات اليهود يتوافدون على معبد "الغريبة" باليوم الأوّل للحج

صورة أرشيفية

انطلق، الأربعاء، موسم حج يهود العالم إلى معبد "الغريبة" في جزيرة "جربة" التونسية (جنوب شرق)؛ حيث بدأ توافد الحجيج، وسط تعزيزات أمنية مشددة، خاصة في محيط المعبد.

وقالت الأناضول، إن توافد يهود العالم إلى هذا المعبد الذي يعتبر الأقدم في إفريقيا، بدأ منذ صباح اليوم.وفي تصريح للأناضول.

قال خضير حنّة، المشرف على المعبد: "حتى منتصف نهار اليوم بتوقيت تونس (11.00 تغ) وصل نحو 350 يهوديا إلى المعبد".ومن المنتظر أن يتزايد عدد الحجاج من اليهود، خصوصا في الفترة المسائية التي تتزامن مع بداية طقوس الزيارة، والأخيرة تشمل حفلا تتخلله الأهازيج والأغاني التونسية، كما توزع الأكلات المحلّية.

وقالت شادية سفرنوطة (55 عاما)، وهي يهودية تونسية، للأناضول: "أنا مصرّة على القدوم إلى معبد الغريبة كل عام للمشاركة في هذه الاحتقالات".وأضافت: "أنا أعتقد أن أيّ شخص يريد شيئا من ربه يأتي إلى هذا المكان، ويطلب ربّه فيحققه".

بدورها، ترى بيّة حجّاج، الفرنسية اليهودية من أصل تونسي، أنه من الضروري المشاركة في احتفالات الغريبة سنويا، رغم العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس في السنوات الماضية.وقالت حجّاج للأناضول: "لاحظت ارتفاع في عدد الوافدين إلى المعبد هذا العام، وهذا يرجع إلى تحسّن الظروف الأمنية بتونس".

وتتمثل طقوس الزوار في اليوم الأول من الاحتفالات الكبرى لحج الغريبة، بإشعال الشموع في الجهة المخصصة للصلاة داخل المعبد (الجهة اليسرى من المعبد)، ووضع البيض في المكان المخصص له، بعد أن يكتبوا عليه أمنياتهم للعام المقبل.وبمجرد خروجهم من مكان الصلاة، يتوجه الزوار إلى شيخ كبير يسمى بـ"رِبّي عتوقي" (75 عاما)، وهو شخص ذو بركة وفقا لتصورهم، ويقرأ لهم أجزاء من كتاب التوراة للتبرك بها.

وفي الجانب الأيمن من المعبد، تجرى الاحتفالات عبر ترديد الأغاني التونسية، وتقديم الأكلات الشعبية المعروفة في تونس، إضافة إلى احتساء نبيذ "البوخا".

ومن أبرز طقوس الحج اليهودي إلى معبد الغريبة "الخرجة بالمنارة"، وهي خروج جماعي لليهود من المعبد؛ حيث يدفعون عربة فوقها منارة مزيّنة (مصباح تقليدي كبير)، ويطوفون في الحيّ المجاور له، ويقرأون كتبهم المقدسة.كما يردّدون الأهازيج والأناشيد، إضافة إلى عادات أخرى، بينها إقامة احتفالات تتخللها موسيقى تونسية تقليدية تُجمع خلالها التبرّعات للمعبد.

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