مخزونات النفط الأمريكية تقفز 6 ملايين برميل

ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 6 ملايين برميل، كما صعدت مخزونات البنزين الأمريكية.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، زيادة مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 6.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 27 أبريل الماضي، لتصل إلى 436 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى تراجع مخزونات الخام الأمريكي بمقدار مليون برميل خلال نفس الفترة.

كما زادت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.2 مليون برميل.