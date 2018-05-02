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الوطن

"بلاستيك بوشين" مشروع تخرج بـ"إعلام عين شمس" لتوعية ربات البيوت

منذ 25 دقيقة
كتب: الوطن
"بلاستيك بوشين" مشروع تخرج بـ"إعلام عين شمس" لتوعية ربات البيوت

طلاب الفرقة الرابعة بجامعة عين شمس

قدم طلاب الفرقة الرابعة بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، مشروع تخرجهم لهذا العام عن حملة لتوعية السيدات وربات البيوت حول كيفية استخدام البلاستيك بطريقة صحيحة، والبعد عن البلاستيك الضار لما له من تأثير سلبي على الصحة والبيئة بشكل عام، وذلك تحت شعار "بلاستيك بوشين".

وقالت إسراء سعيد، أحد أفراد الفريق، إن فكرة الحملة جاءت من منطلق دخول البلاستيك في العديد من المنتجات التي تستخدمها ربات البيوت، مشيرة إلى أن الهدف من الحملة تقديم البدائل الآمنة للبلاستيك الضار كالزجاجات والبرطمانات الزجاج والشنط الورقية البديلة للبلاستيكية.

ويتكون الفريق من الطلاب "آلاء رضا، ونجوى محمد، ونورهان عزت، ورنا هشام، ودينا علي، وإسراء سعيد، ومنه علاء، ونورهان أشرف، ومها محمود، وأسماء مجدي، وبسنت بيومي، وزينب محسن، وهبه ممدوح، وإسراء فهيم".

 

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