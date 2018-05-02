ألمانيا ترفض تصريحات عباس عن "الهولوكوست"

رفض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول سبب حدوث الهولوكوست، لأنهم عملوا في مجال إقراض الأموال بفائدة.

وردا على طرح عباس، كتب "ماس" عبر صفحته بموقع "تويتر" اليوم: "نحن نعارض ذلك ونقف ضد أي (رؤية) نسبية للهولوكوست"، وفق صحيفة "دير شبيجل" الألمانية (خاصة).وأضاف: "ألمانيا تتحمل مسؤولية أكثر الجرائم قسوة في تاريخ البشرية".

وتابع: "ذكرى الهولوكوست تمثل لنا تفويضا بضرورة مواجهة معاداة السامية بشكل صارم على مستوى العالم". وأرفق ماس مع تغريدته، وصف خطاب عباس بـ "المعادي للسامية"، حسبما ذكرت وكالة "الاناضول" التركية.

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، المجتمع الدولي إلى "مواجهة معاداة السامية الخطيرة التي يتميز بها أبو مازن (محمود عباس)، والتي آن الآوان لزوالها".

وكان الرئيس الفلسطيني قال في كلمة افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، الاثنين: "لماذا تحصل تلك المذابح (الهولوكوست وغيرها) لليهود؟ هم يقولون (لأننا يهود)، أريد إحضار 3 يهود بثلاثة كتب، ومنهم جوزيف ستاين وأبراهام وإسحاق نوتشرد، يقولون إن الكراهية لليهود ليست بسبب دينهم، وإنما بسبب وظيفتهم الاجتماعية".

وأضاف: "المسألة ليست بسبب دينهم بل بسبب الربا والبنوك، والدليل على ذلك كان هناك يهود في كل الدول العربية، وأتحدى أن تكون حدثت قضية ضدهم في الوطن العربي منذ 1400 سنة لأنهم يهود".