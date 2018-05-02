98 ورقة عمل بحثية في مؤتمر "الخدمة الاجتماعية وقضايا المرأة" بالفيوم

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي السابع والعشرين للكلية، بكلية الخدمة الاجتماعية، بجامعة الفيوم، تحت عنوان "الخدمة الاجتماعية وقضايا المرأة العربية"، اليوم، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وقال الأستاذ الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر، إن كلية الخدمة الاجتماعية من الكليات العريقة والرائدة التي تهتم بقضايا المرأة العربية، وأن المؤتمر يستضيف هذا العام باحثين من بعض الدول العربية، تشمل اليمن، والسعودية، والجزائر، والكويت، والعراق، وناشد الحضور بالخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وقال الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين عبدالعزيز، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو نشر الوعي، وتصحيح المفاهيم الخاصة بالمرأة العربية وقضاياها، وتحليل وتحديد المتغيرات المرتبطة بقضايا المرأة العربية إلى جانب تبادل الخبرات، والاهتمامات بين الممارسين، والباحثين، ووضع استراتيجيات، أكثر فاعلية للخدمة الإجتماعية في العمل مع قضايا المرأة لإيجاد آليات لتدعيم الإطار الثقافي والقيمي لقضايا المرأة المستحدثة وتنمية الإبداع الاجتماعي للعمل مع المرأة.

وأوضح الأستاذ الدكتور فوزي محمد الهادي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأمين المؤتمر، باهتمام الكلية بقضايا، ومشاكل المرأة العربية، وفق المورث الثقافي للمجتمع العربي، ودور منظمات القطاع المدني في تنمية المرأة، وتأهليها للمتغيرات المستحدثة.

وأضاف وكيل الكلية لشئون الدراات العليا والبحوث، أن المؤتمر سوف يناقش على مدار يومين 98 ورقة عمل بحثية من خلال انعقاد 13 جلسة رئيسية بالمؤتمر، وتم تكريم وإهداء درع الكلية إلى النواب وعدد من القيادات الجامعية السابقين.