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الوطن

إیران تمنع أحد رموز أهل السُنة من السفر إلی قطر

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
إیران تمنع أحد رموز أهل السُنة من السفر إلی قطر

صورة أرشيفية

منعت قوات الأمن الإيرانية، الشیخ عبدالحمید إسماعیل زهي، إمام وخطيب أهل السنة في مدينة زاهدان (شرق) من السفر إلى العاصمة القطرية، حسب مصادر إعلامية.ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية يؤكد أو ينفي صحة تلك الخطوة، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول"التركية.

وفي تصريح للأناضول، قال محمود برهوایي نجاد، رئیس مجلة "ربیع بلوشستان إیران" (خاصة)، إن "قوات الأمن منعت الشیخ عبدالحمید إسماعیل زهي، إمام وخطيب أهل السنة، في مدينة زاهدان، من السفر إلی الدوحة".

وأوضح برهوایي نجاد أن زهي وصل من زاهدان إلی طهران (العاصمة) قبل یومین، وکان يستعد للسفر منها إلی الدوحة، بدعوة من جالیة بلوشیة هنا".غير أن قوات الأمن الإیرانیة اتصلت به، وطلبت منه الرجوع إلی زاهدان، وفق المصدر نفسه.

ولا تعتبر حادثة المنع هذه الأولى من نوعها بحق إمام أهل السنّة بالمدينة الإيرانية، حيث منعته سلطات البلاد، في 31 یولیو 2013، من السفر للمشارکة فی مؤتمر حوار الأدیان في قطر.وفي السنوات الأخیرة، منع الشیخ عبدالحمید إسماعیل زهي حتى من السفر إلی مناطق أهل السنة داخل بلاده.

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