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الوطن

محافظ البحيرة تشدد على تكثبف الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

منذ 11 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
محافظ البحيرة تشدد على تكثبف الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

المهندسة نادية عبده

شددت المهندسة نادية عبده  محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وقيام جميع الوحدات المحلية بالتوسع فى فتح منافذ بيع المواد والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والاسماك بالأسعار الاقتصادية، لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين  خلال الشهر الكريم .

ووجهت المحافظ، بضرورة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والفنية، وتجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج مقار اللجان.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، بحضور اللواء جمال متولى مساعد مدير الأمن، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء شركتى المياه والكهرباء.

وأوضحت محافظ البحيرة، أنه تم فتح منافذ بيع السلع بمراكز المحافظة بلغت حوالى 200 منفذ، و58 منفذ تابع للوحدات المحلية بالمدن والقرى، و11 منفذ تابع للغرفة التجارية و24 منفذ تابع للقوات المسلحة و74 منفذ تابع للتربية والتعليم ومدارس التعليم الفنى بجانب إقامة المعارض الكبيرة لعرض كافة مستلزمات شهر رمضان بالاسعار الإقتصادية المخفضة للمواطنين.    

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