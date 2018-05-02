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الوطن

رئيس "القابضة للطرق": 15 مشروعا موزعة على شركات هيئة الطرق والكباري

منذ 10 دقيقة
كتب: حسام ابو غزاله
رئيس "القابضة للطرق": 15 مشروعا موزعة على شركات هيئة الطرق والكباري

مجلس النواب

استعرض اللواء رشدي عبدالرشيد رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركات الأربعة التابعة للشركة القابضة، خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات.

وأشار عبدالرشيد، إلى وجود 150 مشروعا تتولاه الشركات الأربع، في الخطة الحالية، بقيمة تتعدى 15 مليار جنيه.

وأوضح، أن إجمالي ما تم تنفيذه من تلك الخطة حتى 31 مارس الماضي، تتعدى قيمته 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن إنهاء مشروعات بقيمة مليار و400 مليون خلال الثلاث شهور المقبلة، ولفت إلى أن الـ150 مشروعا، موزعة على الشركات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.

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