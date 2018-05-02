إسرائيل والولايات المتحدة تتهم عباس باستخدام تعابير معادية للسامية

ندد مسؤولون إسرائيليون وغربيون، اليوم الأربعاء، بتصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعتبرت معادية للسامية، بعدما أشار في خطاب إلى أن الدور الاجتماعي لليهود وخصوصا في القطاع المصرفي يقف وراء المذابح التي تعرضوا لها في أوروبا خلال القرن الماضي.

وقال عباس، في خطاب ألقاه الاثنين أمام المجلس الوطني الفلسطيني، إن "معاداة السامية في أوروبا لم تنشأ بسبب الدين اليهودي"، واقتبس كلاما للمفكر الألماني كارل ماركس جاء فيه أن "المكانة الاجتماعية لليهود في أوروبا وعملهم في قطاع البنوك والتعامل بالربى، أديا إلى اللاسامية التي ادت بدورها الى مذابح في اوروبا".

ويأتي هذا الجدل حول كلام عباس متزامنا مع تدهور كبير في العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على هذا الكلام بالقول "أبو مازن ألقى خطابا آخر معاديا للسامية، بمنتهى الجهل والوقاحة زعم أبو مازن أنه تم اضطهاد وقتل يهود أوروبا ليس لانهم كانوا يهودا، بل لأنهم عملوا في مجال الأموال والقروض بفائدة."

واتهم نتانياهو عباس بانه "اطلق مرة اخرى احقر الشعارات المعادية للسامية. يبدو ان من انكر المحرقة يبقى منكرا للمحرقة. ادعو المجتمع الدولي الى ادانة معاداة السامية الخطيرة التي يتميز بها ابو مازن والتي آن الاوان لزوالها".

- مطالبة بتنحية عباس-

وطالب وزير الامن الاسرائيلي جلعاد اردان على صفحته على فيس بوك بتنحية عباس.

وقال "ان هذا الخطاب البغيض يعلمنا شيئا مهما : لقد حان الوقت لان يتنحى رئيس السلطة الفلسطينية. ومع كل يوم يمر، تتراكم العنصرية لدى ابو مازن وتكبر الدعاية السامة والخبيثة المعادية للسامية."

واضاف "اللاسامي يبقى لا ساميا، عاد ابو مازن لبث سموم اللاسامية" قبل ان يقول "كيف يعقل ان يستمر النظر الى هذا الرجل في العالم كزعيم شرعي للشعب الفلسطيني".

كما اتهمت وزارة الخارجية الاسرائيلية عباس الاربعاء بتأجيج "الكراهية الدينية والوطنية ضد الشعب اليهودي واسرائيل".

من جهته اعتبر المبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات انه "لا يمكن بناء السلام على هذا النوع من الاسس"، واصفا تعليقات عباس بانها "مؤسفة للغاية ومثيرة للقلق للغاية" داعيا الى التنديد بها بشكل "غير مشروط من قبل الجميع".

كما كتب السفير الاميركي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان، وهو يهودي، على حسابه على تويتر في وقت متأخر مساء الثلاثاء ان "ابو مازن وصل الى مستوى متدن جديد فهو يعزو قضية مذابح اليهود التي حدثت على مر السنين الى سلوكهم الاجتماعي المتعلق بالفوائد والبنوك".

واضاف "لاولئك الذين يعتقدون ان اسرائيل هي السبب بعدم تحقيق السلام، فكروا مرة اخرى".

وكان عباس الذي واجه اتهامات بمعاداة السامية سابقا، قال في خطابه امام المجلس الوطني الفلسطيني مساء الاثنين انه "قرأ الكثير من الكتب لكتاب يهود ومن بينهم ثلاثة كتاب حللوا فكرة العداء للسامية في اوروبا" وذكر اسماءهم.

وتحدث عن كتابات لكارل ماركس قائلا ان "قراءاته لهذه الكتب بينت انه من القرن الحادي عشر في اوروبا وحتى المحرقة اليهودية في المانيا تعرض اليهود لمذبحة كل 10 الى 15 عاما. ولكن لماذا حدث هذا؟ هم يقولون لانهم يهود، لكن السبب هو المكانة الاجتماعية". واوضح ان "مثل هذا الامر لم يحدث في الدول العربية".

-"كلام غير مقبول"-

وندد الاتحاد الاوروبي بما اعتبره "كلاما غير مقبول حول اسباب المحرقة وشرعية اسرائيل"، مشددا على ضرورة مواجهة "اي محاولة تهدف الى تغطية او تبرير او التقليل من اهمية المحرقة".

وهي ليست المرة الاولى التي يتهم فيها عباس باستخدام تعابير معادية للسامية.

ففي يونيو 2016 اعلن امام البرلمان الاوروبي ان حاخامات طلبوا من الحكومة الاسرائيلية "تسميم المياه لقتل الفلسطينيين". واعتبر الاسرائيليون هذا الاتهام نسخة حديثة عن اتهامات مشابهة كانت توجه الى اليهود في القرون الوسطى.

الا ان الزعيم الفلسطيني عاد واوضح انه استخدم معلومات اعلامية لم يتم التأكد منها.

وقال ان "فلسطين هي مهد الديانات الثلاث السماوية ونحن نرفض الهجمات ضد كل الديانات".

وانهارت العلاقات الفلسطينية الاميركية بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي نقل السفارة الاميركية الى القدس ما اثار غضب الفلسطينيين الذين يعتبرون الجزء الشرقي من هذه المدينة عاصمة لدولتهم المنشودة، ما دفعهم الى القول ان واشنطن الغت بذلك دورها التقليدي كوسيط في المفاوضات مع اسرائيل.

وعملية السلام مع اسرائيل متوقفة منذ فترة طويلة بسبب التعنت الاسرائيلي والاستمرار في بناء المستوطنات ورفضها بحث القضايا النهائية مثل القدس واللاجئين.