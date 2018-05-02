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الوطن

برلماني: خسائر مصنع خشب أسوان كبيرة والعاصفة أعاقت السيطرة على الحريق

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد طارق
برلماني: خسائر مصنع خشب أسوان كبيرة والعاصفة أعاقت السيطرة على الحريق

النائب عامر الحناوي

تفقد النائب عامر الحناوي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دراو، بتفقد مصنع "بال" للخشب الحبيبي الملحق بمصنع سكر كوم أمبو بأسوان والذي تعرض للحريق اليوم.

وقال الحناوي، إن سرعة الرياح والعاصفة ووجود مواد داخل المصانع تساعد على الاشتعال عرقله السيطرة على الحريق الذي استمر لساعات طويلة، وسط محاولات الدفاع المدني وتدخل القوات المسلحة للمساعدة في أعمال الإطفاء.

وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن قوات الحماية المدنية وفرت نحو ثلاثون سيارة إطفاء والقوات المسلحة دفعت بطائرتين هيلكوبتر للاطفاء ، ولكن الحريق اسفر عن خسائر هائلة.

وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة أسوان وعلى رأسه المحافظ مجدي حجازي تواجد في موقع الحريق لمتابعة اعمال الإطفاء.

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