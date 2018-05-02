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انخفاض قيمة سهم شركة "سناب شات" بمعدل 16%

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
انخفاض قيمة سهم شركة "سناب شات" بمعدل 16%

"سناب شات

انخفضت قيمة سهم شركة "سناب"، المالكة لتطبيق "سناب شات"، بمعدل 16 بالمئة، بعد ساعات من بدء تعاملات بورصة "وول ستريت".

ويرجع هذا التراجع فى قيمة السهم، إلى الانخفاض فى تعداد مستخدمى التطبيق النشطين، خلال الربع المالى الأول، المنتهى فى شهر مارس الماضى.

وهبط سهم "سناب" إلى ما دون 12 دولار أميركى، بعد أن حقق ارتفاعاً كبيراً فى شهر فبراير الماضى، لتصل قيمته إلى 21 دولار أميركى، بفضل توقعات إيجابية لم تتحقق لعملية إعادة التصميم، التى أجريت على "سناب شات".

وكانت "سناب" قد أعلنت عن تسجيلها خسائر صافية عن هذا الربع بلغت قيمتها 385.8 مليون دولار أمريكى، وهى خسارة أقل بكثير من تلك التى أعلنتها الشركة قبل عام، وبلغت 2.21 مليار دولار.

وكانت الشركة قد تجاهلت عريضة قدمها أكثر من مليون مستخدم لـ"سناب شات"، طالبوا فيها بأن تعيد الشركة النظر بالتصميم الجديد للتطبيق.

وطبقا لمحللين ماليين، فإن إعادة تصميم "سناب شات" لم يعجب المعلنين أيضا، مما جعلهم يبتعدون عن التطبيق.

ويقر تنفيذيو "سناب" بأن التصميم الجديد، قد أضر بالنتائج المالية للشركة، بالرغم من أن الهدف وراءه، هو فصل المحتوى الوارد من الأصدقاء عن الناشرين الآخرين.

وتصر الشركة على أنها ملتزمة بالتعديلات التى أجرتها، وبكونها ستحقق النمو على المدى البعيد، حيث نقلت "سكاى نيوز" عن إيفن سبيغل، الرئيس التنفيذى لسناب قوله: "يضع التصميم الجديد للتطبيق الأساس لمستقبل جميع منتجات التواصل ومنصات الوسائط المتعددة الخاصة بنا، ونتطلع إلى مزيد من النمو".

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