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"أبل" تحقق عائدات 61.1 مليار دولار وتبيع 52 مليون آيفون في 3 أشهر

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
"أبل" تحقق عائدات 61.1 مليار دولار وتبيع 52 مليون آيفون في 3 أشهر

أبل

كشفت شركة "آبل" عن مبيعات قوية لأجهزة آيفون في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، على عكس جميع التوقعات السابقة التي أثارت المخاوف لدى بعض المستثمرين، وارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 3% تقريبًا بعدما أعلنت الشركة عن أرباحها المالية للربع الثاني والتي فاقت أرباح وعائدات توقعات المحللين.

وباعت الشركة الأمريكية العملاقة 52.2 مليون هاتف آيفون بزيادة من 50.7 مليون فى العام الماضى، وبعائدات تزيد عن 38 مليون دولار، واشترت شركة أبل 23.5 مليار دولار من الأسهم فى الربع الأول، وقالت إنها تخطط لزيادة أرباحها بنسبة 16%، مقارنة بزيادة 10.5% في العام الماضي.

تقرير أرباح "آبل" وحققت الشركة عائدات ربع سنوية بلغت 61.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 16% عن الربع الذي سبقه، بصافي الأرباح 13.8 مليار دولار، وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل، "يسعدنا أن نعلن عن أفضل ربع على الإطلاق، مع نمو قوى فى الإيرادات من أجهزة iPhone والخدمات المختلفة".

وتشير أبل إلى أن العملاء اختاروا هاتف iPhone X أكثر من أى هاتف iPhone آخر خلال الربع الماضى، بالإضافة إلى تحقيق أرباحًا فى جميع القطاعات الجغرافية، مع نمو يزيد عن 20٪ فى الصين واليابان.

وقال لوكا مايسترى، المدير المالى لشركة أبل: "كان أداء أعمالنا بشكل جيد للغاية خلال ربع مارس، حيث قمنا بزيادة أرباح السهم بنسبة 30 فى المائة وحققنا أكثر من 15 مليار دولار فى التدفق النقدى التشغيلي".

جدير بالذكر أن أبل تمتلك الآن أموالا بقيمة 248 مليار دولار.

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