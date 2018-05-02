سفير مصر لدى الكويت يفتتح معرض "الكويت في عيون أطفال مصر"

افتتح سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، مساء اليوم الأربعاء، معرض "الكويت في عيون أطفال مصر"، والذي أقيم بالمكتب الثقافي المصري.

وضم المعرض مجموعة متميزة من الأعمال الفنية، التي عكست رؤية الأطفال المصريين للكويت وتاريخها وأهم معالمها، بالإضافة إلى مصر وآثارها ومقاصدها السياحية والتاريخية.

وقال سفير مصر لدى الكويت، على هامش افتتاح المعرض، إن المعرض ضم قرابة 120 عملاً فنيًا من اللوان الجواش والاكليريك لأطفال معظمهم من أبناء الجالية المصرية بالكويت، لفئات عمرية تراوحت ما بين 6 و 14 عامًا، وذلك بالتعاون مع الفنانة المصرية أسماء القاضي.

وأشاد القوني بالأعمال المشاركة وتنوعها الفني، وما مثلته من رؤية فنية عكست إدراج الأطفال لمحيطهم، سواء كان في دولة الكويت الشقيقة أو مصر، مشيدًا في الوقت نفسه بقدرة الأطفال على المزج بين أوجه المدارس الفنية المختلفة، وتميز الأعمال الفنية، بالفكر الإبداعي المنبعث من خيال الطفل، في شكل فني خاطب به الطفل، فكر المتلقي من جمهور الحضور.

وأكد سفير مصر لدى الكويت، استعداد السفارة الدائم لدعم أي مبادرات تقوم بها الجالية المصرية، مثمنًا دورها المتميز والمقدر في دولة الكويت.

من جانبه، أشاد المنسق العام للمعرض الدكتور إبراهيم سلام، بدور الفنانة أسماء القاضي، التي قامت بتدريب الأطفال لفترات طويلة من العمل الجاد والمتواصل، مما ساعد على تنمية الجانب الإبداعي لديهم، وقدرتهم على المزج بين الشكل واللون في تناغم إبداعي، لتخرج تلك الأعمال الفنية بهذا المستوى الراقي والمتميز.