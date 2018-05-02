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الوطن

مصادر: عودة الرحلات مع لارنكا القبرصية في أكتوبر بعد توقف 8 سنوات

منذ 16 دقيقة
كتب: أيمن حمزة
مصادر: عودة الرحلات مع لارنكا القبرصية في أكتوبر بعد توقف 8 سنوات

مطار القاهرة

ذكرت مصادر بوزارة الطيران المدني، أن رحلات الطيران المباشرة بين مدينتي لارنكا القبرصية والقاهرة، ستستأنف مجددا مطلع أكتوبر المقبل، بعد توقف دام 8 سنوات، بواقع 4 رحلات أسبوعية، وتزداد في حالة الطلب عليها.

ولفتت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذه الرحلات ستكون مهمة في تنفيذ خطط برامج السياحة المشتركة بين كل من «اليونان وقبرص ومصر» لجذب أعداد كبيرة من السياحة «القبرصية» إلى مدينتي «القاهرة والإسكندرية» خلال أكتوبر المقبل.

يذكر أن مصر تسعى لتوطيد العلاقة مع كل من قبرص واليونان خلال الفترة الحالية، وتم عقد العديد من الاتفاقات الدولية مؤخرا وفي مقدمتها اتفاقية ترسيم الحدود.

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