تسجيل الدخول

الوطن

مقاولو أسيوط يرفضون دخول مناقصة اليوم نظرا لعدم صرف مستحقاتهم

منذ 13 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
مقاولو أسيوط يرفضون دخول مناقصة اليوم نظرا لعدم صرف مستحقاتهم

أرشيفية

قال محمد كمال أحمد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط وعضو شعبة المقاولات، إن مقاولي المحافظة عزفوا، اليوم، عن دخول المناقصة المقررة اليوم وذلك بسبب ما يعانون منه من عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وأضاف أحمد أن المقاولين يستغيثون بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سداد مستحقاتهم المالية، موضحًا أن الهيئة طرحت عددًا من المدارس فى الفترة الأخيرة بدون توفير اعتمادات مالية ونتج عن ذلك عدم صرف المستخلصات للمقاولين مما يهدد بتوقف الأعمال وتعرض المقاولين لغرامات تأخير.

وأشار أحمد إلى أن أغلب قطاع المقاولات من شباب الخريجين والأغلبية تغطي الأعمال عن طريق التمويل والتنازل لصالح البنوك مما يهدد مستقبل الجميع، موضحًا أنه نتج عن هذا الوضع عزوف المقاولين عن الدخول بالمناقصة المقررة اليوم، وذلك بعد سحب أكثر من 80 كراسة، وعندما رأى المقاولين الوضع يزداد سوءً من تأخر صرف المستحقات الجارية رفض الجميع دخول المناقصة فكيف تفي الهيئة بالمستحقات، ومن المسؤول عن هذا الوضع، ولماذا لم يتم صرف التعويضات السابقة التى صدر بشأنها القانون.

 

أخبار متعلقة

بالصور| الغرفة التجارية بدسوق تبحث استعدادات معارض "أهلا رمضان"

بالصور| الغرفة التجارية بدسوق تبحث استعدادات معارض "أهلا رمضان"
وزير الصناعة ينشئ شعبة لـ"شركات الحراسة" في "الغرفة التجارية بالقاهرة"

وزير الصناعة ينشئ شعبة لـ"شركات الحراسة" في "الغرفة التجارية بالقاهرة"
الغرفة التجارية بالإسكندرية تطالب بخفض رسوم الموانئ لتقليل الأسعار

الغرفة التجارية بالإسكندرية تطالب بخفض رسوم الموانئ لتقليل الأسعار
جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية

جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية
وزير الداخلية يلتقي مجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية بمصر

وزير الداخلية يلتقي مجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية بمصر

التعليقات

الخطايا الـ10 تطارد «البدرى»

أحدث الأخبار

إسبانيا.. "إيتا" الانفصالية تعلن حل نفسها

إسبانيا.. "إيتا" الانفصالية تعلن حل نفسها

مجلس التعاون الخليجي يدعم إجراءات المغرب ضد إيران

مجلس التعاون الخليجي يدعم إجراءات المغرب ضد إيران

إسرائيل تشكو عباس إلى مجلس الأمن

إسرائيل تشكو عباس إلى مجلس الأمن

السراج يتفقد آثار الهجوم على المفوضية الليبية: الإرهاب لن يعرقلنا

السراج يتفقد آثار الهجوم على المفوضية الليبية: الإرهاب لن يعرقلنا

المجر ترفض الموافقة على إعلان أوروبي إفريقي حول الهجرة

المجر ترفض الموافقة على إعلان أوروبي إفريقي حول الهجرة

اختيارات الوطن

حسن معروف يكتب: أحب أن أكون «من ناسه»

حسن معروف يكتب: أحب أن أكون «من ناسه»

محمود الجارحى يكتب: «مهووس حوادث»

محمود الجارحى يكتب: «مهووس حوادث»

عبدالله عويس يكتب: حكاية «مواطن»

عبدالله عويس يكتب: حكاية «مواطن»

منى السداوى تكتب: 6 سنوات هى الحياة

منى السداوى تكتب: 6 سنوات هى الحياة

منة عبده تكتب: «أنا أصغر واحدة فى ناسه»

منة عبده تكتب: «أنا أصغر واحدة فى ناسه»

الأكثر قراءة

عاجل