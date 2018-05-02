مقاولو أسيوط يرفضون دخول مناقصة اليوم نظرا لعدم صرف مستحقاتهم

قال محمد كمال أحمد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط وعضو شعبة المقاولات، إن مقاولي المحافظة عزفوا، اليوم، عن دخول المناقصة المقررة اليوم وذلك بسبب ما يعانون منه من عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وأضاف أحمد أن المقاولين يستغيثون بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سداد مستحقاتهم المالية، موضحًا أن الهيئة طرحت عددًا من المدارس فى الفترة الأخيرة بدون توفير اعتمادات مالية ونتج عن ذلك عدم صرف المستخلصات للمقاولين مما يهدد بتوقف الأعمال وتعرض المقاولين لغرامات تأخير.

وأشار أحمد إلى أن أغلب قطاع المقاولات من شباب الخريجين والأغلبية تغطي الأعمال عن طريق التمويل والتنازل لصالح البنوك مما يهدد مستقبل الجميع، موضحًا أنه نتج عن هذا الوضع عزوف المقاولين عن الدخول بالمناقصة المقررة اليوم، وذلك بعد سحب أكثر من 80 كراسة، وعندما رأى المقاولين الوضع يزداد سوءً من تأخر صرف المستحقات الجارية رفض الجميع دخول المناقصة فكيف تفي الهيئة بالمستحقات، ومن المسؤول عن هذا الوضع، ولماذا لم يتم صرف التعويضات السابقة التى صدر بشأنها القانون.