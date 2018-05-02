فريق ترامب القانوني يشهد تغييرا جديدا

سيُعاد مجددا تشكيل فريق وكلاء الدفاع عن مصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن قرر المحامي تاي كوب التقاعد مع احتمال انضمام ايميت فلود، الذي كان وكيلا عن الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "تاي كوب يناقش منذ أسابيع عديدة مسألة تقاعده، والأسبوع الماضي أبلغ الأمين العام للبيت الأبيض (جون) كيلي أنه سيتقاعد في آخر الشهر".

ومن المتوقع أن يُستبدل كوب بالمحامي البارع من واشنطن ايميت فلود الذي سينضمّ الى فريق محامي البيت الأبيض، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ويواجه الرئيس الأميركي جبهات قضائية عدة، لاسيما التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترامب الانتخابية وموسكو.

ويواجه ترامب أيضا قضيتين مختلفتين، الأولى لامرأة تؤكد أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل ترامب والثانية ممثلة أفلام اباحية تقول انها أقامت علاقة معه.

وفي مارس، استقال المحامي جون دود الذي كان يقود الفريق الاستشاري للرئيس دونالد ترامب في تحقيق مولر، معتبرا ان ترامب لا يتبع توصياته.

وقد عدل محاميان آخران هما جوزف ديجينوفا وفيكتوريا تونسينغ، بعد أن تم الاعلان عن انضمامهما الى فريق المحامين.

وانضمّ الى الفريق أيضا رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني.

ودافع المحامي ايميت فلود عن بيل كلينتون عندما بدأت اجراءات لإقالته.