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الوطن

مجلس التعاون الخليجي يدعم إجراءات المغرب ضد إيران

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
مجلس التعاون الخليجي يدعم إجراءات المغرب ضد إيران

مجلس التعاون الخليجي يدعم إجراءات المغرب ضد إيران

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنه الكامل والثابت مع المملكة المغربية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، تعزيزا لسيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وأعرب الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني عن تأييده لإعلان المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران، معربًا عن إدانته للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمغرب، من خلال ما تقدمه من دعم ومساندة وتدريب لعناصر "البوليساريو" عبر ميلشيا حزب الله الإرهابي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية.

والثلاثاء، أعلن المغرب قطع علاقاته مع إيران، بسبب تورطها "الواضح" في دعم جبهة الوليساريو التي تخوض تمردا مسلحا بهداف الانفصال بالصحراء الغربية، عبر دعم مليشيات حزب الله اللبنانية التابعة لإيران.

 

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