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الوطن

العليا للحج: 83% من المتقدمين لـ"السياحي" اختاروا البرامج الاقتصادية

منذ 48 دقيقة
كتب: عبده أبو غنيمة
العليا للحج: 83% من المتقدمين لـ"السياحي" اختاروا البرامج الاقتصادية

بيت الله الحرام

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السياحي التابعة لوزارة السياحة، إن 100 ألف مواطن ممن سجلوا أسماءهم بقاعة الحج السياحي وعددهم 120 ألف مواطن تقدموا للبرامج الاقتصادية "البري والاقتصادي طيران" بنسبة نحو 83.3%.

وأضاف لـ"الوطن"، أن عدد المتقدمين للمستوي البري بلغ 49 ألف مواطن وعدد المتقدمين للحج الاقتصادي طيران بلغ 51 ألفا، فيما بلغت أعداد المتقدمين لبرامج الـ5 نجوم 12 ألف مواطن وبرامج الـ4 نجوم 8 آلاف مواطن.

وتجري القرعة الإلكترونية لاختيار 36 ألف من إجمالي المتقدمين للحج السياحي هذا العام يوم الأحد المقبل.

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