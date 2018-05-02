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الوطن

طارق شوقي: منظومة التعليم ستعتمد على الإبداع لا الحفظ

منذ 10 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
طارق شوقي: منظومة التعليم ستعتمد على الإبداع لا الحفظ

طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن القضية الرئيسية في المنظومة بشكل عام، هي أن مستوى التعليم في مصر غير مُرضٍ بالنسبة للمصريين.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن الوزارة وجدت ضرورة بناء نظام جديد يعمل على تطوير منظومة التعليم في مصر، وذلك بناء على المشاكل التي تواجهها.

وأشار، إلى أن البعض أرادوا إثارة أزمة في مسألة "تعريب المدارس التجريبية"، لافتا إلى أن مصر بها 55 ألف مدرسة بينها 7 آلاف "خاصة لغات" و"700 تجريبي".

وتابع الوزير، أن طلاب المدارس الخاصة والتجريبية "ضعاف" في اللغتين العربية والأجنبية، مشيرا إلى أنه يتم إصلاح هذا الأمر بنظام جديد لا علاقة له بالنظام الحالي بحيث يعتمد على تنمية المواهب والمهارات بعيدا عن الحفظ.

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