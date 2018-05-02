بالصور| أطفال 57357 يهدون البابا فانوس رمضان

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل مساء اليوم، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مجموعة من أطفال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

ووزع البابا على الأطفال الهدايا، وقص عليهم قصة، والتقط معهم الصور التذكارية، فيما قدم له الأطفال فانوس رمضان هدية.

وكان البابا زار في شهر أغسطس من العام الماضي، المستشفى وأشاد بامكانياتها، وتم الاتفاق على إقامة قداس صلاة للأطفال وأسرهم والعاملين بالمستشفى داخلها، بعد تخصيص غرفة لهذا الغرض بالمستشفى.