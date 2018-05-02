محافظ الدقهلية يحيل سيارة غير مجهزة محملة بـ4 أطنان لحوم للنيابة

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، ضبط سيارة نصف نقل تحمل أرقام "ف ط ب 6937" سيارة غير مجهزة وغير معدة بثلاجة محملة بـ4 أطنان من اللحوم بدون فواتير بنطاق مدينه ميت غمر، وأمر بإحالة الواقعة للنيابة العامة.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من سعد الفرماوي، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بشأن عملية الضبط التي تمت بمعرفة مباحث التموين بميت غمر بإشراف العقيد عبد الحميد الصيرفي رئيس مباحث الدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية تنفيذ الحملات الموسعة بالتعاون والتنسيق مع قطاع التموين، ومباحث التموين، والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لضبط الأسواق ومراقبة مدى توافر السلع بالكميات المطلوبة لتلبيه احتياجات المواطنين وبالأسعار المناسبة ومنع الممارسات الاحتكارية حرصا على حاجات المواطنين والتصدي للغش التجاري ومعاقبة الخارجين على القانون.

وشدد الشعراوي، على أنه غير مسموح مطلقا التلاعب في كافه ما يحتاجه المواطن من سلع وخدمات وخاصة المقررات التموينية ورغيف الخبز واللحوم والدواجن والأسماك بمنافذ البيع بمراكز ومدن وقرى المحافظة، موجهاً لأهمية التأكد من جودة وسلامة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصا على صحة وحياة المواطنين.