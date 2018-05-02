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الوطن

اختيار 8 للتنافس على لقب المعلم والمدير المثالي في بورسعيد

منذ 13 دقيقة
كتب: هبه صبيح
اختيار 8 للتنافس على لقب المعلم والمدير المثالي في بورسعيد

تعليم بورسعيد

أسفرت لجنة اختيار المعلم والمدير المثالي على مستوى محافظة بورسعيد مساء اليوم، عن اختيار 4 من المعلمين و4 أيضا من المديرين، يمثلون الإدارات التعليمية للتنافس على لقب المعلم المثالي والمدير المثالي، وأجريت المسابقة على 3 مراحل، الأولى على مستوى المدرسة ثم على مستوى الإدارة وأخيرا على مستوى المحافظة.

عقدت اللجنة في مبنى مديرية التربية والتعليم بحى الضواخى وبرئاسة نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية عاطف علم الدين رئيس مجلس الأمناء وعلى الألفى نقيب معلمى بورسعيد ومحمد عبد الرحمن مدير عام إدارة التعليم العام والمهندس حسن طاهر مدير عام إدارة التعليم الفنى وشريف عرابى مدير إدارة الشئون التنفيذية وإبراهيم مختار مسئول أمن المديرية وزينب إسلام رئيس قسم حصر الوظائف.

يذكر أن هذه المسابقة من إعداد وتنظيم إدارة العلاقات العامة المركزية تحت قيادة محمد ضياء بالتعاون مع الإدارات التعليمية وأقسام العلاقات العامة بها ومن المتوقع أن يتم تنظيم حفل يليق بالمعلم المثالى والمدير المثالى وسيعلن أسماء الفائزين من خلاله.

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