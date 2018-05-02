مساعد وزير النقل: نواصل إعادة تأهيل وصيانة بعض جرارات القطارات

قال الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل لشؤون السكة الحديد، إن العمل جارى على قدم وساق بورش الصيانة التابعة للسكة الحديد، لإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل بعض الجرارات، مشيرا إلى أنه يتم عمل عمرات كاملة للعديد من جرارات السكة الحديد.

وأضاف شعت، لـ"الوطن"، أن الوزارة تواصل العمل على تطوير مرافق السكة الحديد لإحداث نقله نوعية بالمنظومة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن التكلفة الفعلية لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد من كهربة الإشارات وتحديث نظم الإتصالات ووحدة التحكم المركزى وتجديد عربات القطارات وإعادة تأهيل وتحديث الجرارات، بالإضافة إلى تجديد القضبان، وتحديث بعض المحطات، بمبلغ 56 مليار جنيه.