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الوطن

محافظ بورسعيد يوزع 31 شهادة "أمان" على العمال المتميزين

اليوم AM 12:15
كتب: هبه صبيح
محافظ بورسعيد يوزع 31 شهادة "أمان" على العمال المتميزين

محافظ بورسعيد

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعمال الأحياء والمحافظة المتميزين، والذين كرمهم، بمناسبة عيد العمال، بتوزيع 31 شهادة "أمان" عليهم.

وأكد المحافظ، بأنه فخور بتواجده وسط العمال الذين يبذلون الجهد والعرق من أجل الآخرين فهم نماذج مشرفة وأقل شيء يقدم لهم هو التكريم، مشيرا إلى أن مصر تحتاج منا كل قطرة جهد وعرق لاستكمال الإنجازات والمشروعات العملاقة التي تتم على أرض مصر خلال 4 سنوات.

وأضاف أن بورسعيد تحظى بالنصيب الأكبر في مشروعات التنمية، متابعا: "في حقل ظهر تم تعيين أكثر من 30 مهندس شاب من أبناء المحافظة بالمشروع بالإضافة إلى أكثر من 300 من الأعمال الحرفية وكذلك مشروعات شرق بورسعيد"، مؤكدا أن تلك الفترة تتطلب العمل الجاد لاستكمال المسيرة التنموية التي تشهدها مصر.

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