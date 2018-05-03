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الوطن

جامعة بني سويف تعفي طلابها الأيتام من المصروفات

اليوم AM 12:09
كتب: عمرو رجب
جامعة بني سويف تعفي طلابها الأيتام من المصروفات

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة، على إعفاء الطلبة والطالبات أبناء مؤسسات ودور الرعاية للأيتام بالمحافظة "يتيم الأب والأم" من المصروفات الدراسية بجميع كليات الجامعة، انطلاقًا من دور جامعة بني سويف الرائد والمتميز كمنبر من منابر العلم بالمحافظة وتفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية والإنسانية.

وأكد رئيس جامعة بني سويف خلال تصريحات صحفية، الأربعاء، على أن الموافقة جاءت في إطار الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الجامعة لأبنائها، وتفعيلا لدورها في المشاركة الاجتماعية بالإضافة إلى المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة وخاصة المجتمع السويفي، ما يساهم في تفعيل دور الجامعة في تنمية البيئة وتحقيق دورها لخدمة المجتمع وتقديم كافة المساعدات المتاحة.

 وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة مخاطبة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف فيما اتخذته الجامعة في هذا الشأن.

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