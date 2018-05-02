تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. ندوة بـ"الأعلى للثقافة" لمناقشة المجموعة القصصية "تمر الآن"

أمس PM 11:51
كتب: رضوى هاشم
غدا.. ندوة بـ"الأعلى للثقافة" لمناقشة المجموعة القصصية "تمر الآن"

من ندوات المجلس الأعلى للثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة موسعة، غدا، لمناقشة المجموعة القصصية "تمر الآن" للكاتبة شيماء طلبة، في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر المجلس، في ساحة دار الأوبرا.

ويشارك في الندوة، دكتور النقد علي عطا، والشاعر والروائي الدكتور صلاح السوري، ودكتور النقد يسري عبد الله.

وتسبق الندوة احتفالية يقيمها المجلس بمناسبة ذكرى ميلاد الشاعر والفيلسوف "روبندرونات طاغور"، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر المجلس.

يشارك في الاحتفالية Prof. Liyaqath Ali مدير مركز مولانا آزاد الثقافى الهندى، Prof. Amirt Sen أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة Visva Bharati ، الدكتور عبد الرحيم الكردى، أستاذ النقد الأدبى بجامعة قناة السويس وعضو المجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة كرمة سامى، أستاذ الأدب الإنجليزى بكلية الألسن جامعة عين شمس، ويدير الندوة الدكتور أحمد درويش، أستاذ النقد الأدبى ومقرر لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس.

أخبار متعلقة

اعتماد التشكيل الجديد لمقرري لجان المجلس الأعلى للثقافة

اعتماد التشكيل الجديد لمقرري لجان المجلس الأعلى للثقافة
220 ألف جنيه مبيعات المجلس الأعلى للثقافة في معرض الكتاب

220 ألف جنيه مبيعات المجلس الأعلى للثقافة في معرض الكتاب
بالصور| انطلاق فعاليات صالون "ابن رشد" في المجلس الأعلى للثقافة

بالصور| انطلاق فعاليات صالون "ابن رشد" في المجلس الأعلى للثقافة
حفل توقيع كتاب "مصر وقضية فلسطين" في المجلس الأعلى للثقافة

حفل توقيع كتاب "مصر وقضية فلسطين" في المجلس الأعلى للثقافة

التعليقات

الخطايا الـ10 تطارد «البدرى»

أحدث الأخبار

ضبط عاطل بحيازته 6 طرب حشيش في قنا

ضبط عاطل بحيازته 6 طرب حشيش في قنا

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

الحكومة توافق على قانونى «تنظيم النقل البرى وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية».. و«إسماعيل»: حريصون على الحرف اليدوية

الحكومة توافق على قانونى «تنظيم النقل البرى وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية».. و«إسماعيل»: حريصون على الحرف اليدوية

«الضرائب»: محامٍ «معتاد الشتيمة بالإعلام» سدد 38 ألف جنيه فقط ويتقاضى ملايين

«الضرائب»: محامٍ «معتاد الشتيمة بالإعلام» سدد 38 ألف جنيه فقط ويتقاضى ملايين

اختيارات الوطن

حسن معروف يكتب: أحب أن أكون «من ناسه»

حسن معروف يكتب: أحب أن أكون «من ناسه»

محمود الجارحى يكتب: «مهووس حوادث»

محمود الجارحى يكتب: «مهووس حوادث»

عبدالله عويس يكتب: حكاية «مواطن»

عبدالله عويس يكتب: حكاية «مواطن»

منى السداوى تكتب: 6 سنوات هى الحياة

منى السداوى تكتب: 6 سنوات هى الحياة

منة عبده تكتب: «أنا أصغر واحدة فى ناسه»

منة عبده تكتب: «أنا أصغر واحدة فى ناسه»

الأكثر قراءة

عاجل