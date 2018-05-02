غدا.. ندوة بـ"الأعلى للثقافة" لمناقشة المجموعة القصصية "تمر الآن"

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة موسعة، غدا، لمناقشة المجموعة القصصية "تمر الآن" للكاتبة شيماء طلبة، في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر المجلس، في ساحة دار الأوبرا.

ويشارك في الندوة، دكتور النقد علي عطا، والشاعر والروائي الدكتور صلاح السوري، ودكتور النقد يسري عبد الله.

وتسبق الندوة احتفالية يقيمها المجلس بمناسبة ذكرى ميلاد الشاعر والفيلسوف "روبندرونات طاغور"، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر المجلس.

يشارك في الاحتفالية Prof. Liyaqath Ali مدير مركز مولانا آزاد الثقافى الهندى، Prof. Amirt Sen أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة Visva Bharati ، الدكتور عبد الرحيم الكردى، أستاذ النقد الأدبى بجامعة قناة السويس وعضو المجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة كرمة سامى، أستاذ الأدب الإنجليزى بكلية الألسن جامعة عين شمس، ويدير الندوة الدكتور أحمد درويش، أستاذ النقد الأدبى ومقرر لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس.