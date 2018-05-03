غدا.. "أحفاد الفراعنة" تحيي حفل افتتاح مركز زاهي حواس بالمتحف المصري

تُحيي فرقة أحفاد الفراعنة، غدا، احتفالية افتتاح مركز زاهي حواس لعلوم المصريات، بالمتحف المصري في التحرير.

وتعد "أحفاد الفراعنة" أول فرقة متخصصة تستلهم مقطوعاتها الموسيقية من التراث الفرعوني وباستخدام آلات موسيقية فرعونية تم إعادة تصنيعها بالرجوع لصورها من البرديات وجدران المعابد.

يذكر أن الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، يفتتح مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات، في تمام الساعة السابعة مساء، في حديقة المتحف.

ويحضر افتتاح المركز، كل من الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بالإضافة إلى لفيف من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة وسفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية، وسيكون مقره مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية.