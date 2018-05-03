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الوطن

سعفان: الرئيس أعطى توجيهاته بدعم صندوق عمالة الطوارئ بـ100 مليون جنيه

اليوم AM 12:15
كتب: ماهر هنداوي
سعفان: الرئيس أعطى توجيهاته بدعم صندوق عمالة الطوارئ بـ100 مليون جنيه

محمد سعفان

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى توجيهاته بدعم صندوق عمالة الطوارئ سنويا بـ100 مليون جنيه.

وأضاف سعفان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن صندوق عمالة الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة وأنشأته الحكومة في عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى أنه يختص وفقا لقانون إنشائه، برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون العمل والعمال، ويضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة ودراستها وتحديد شروط وضوابط الإعانة طبقًا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية، ويتم صرف الإعانة للعمال الذى يتوقف صرف أجورهم وفق للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

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