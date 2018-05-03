قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

بالرغم من خسارته أمام مضيفه "أي سي روما" الإيطالي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، وذلك في إياب الدور قبل النهائي لـ"تشامبيونز ليج".

الحلم أصبح حقيقة، واستطاع أبناء إنجلترا أخيرًا التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 11 عاما، حيث كان آخر اللقاءات التي وصل فيها "الريدز" إلى النهائي عام 2007، ضد الغريم الإيطالي "أي سي ميلان"، تلك المباراة التي انتهت بهزيمة النادي الإنجليزي وضياع اللقب، وأخذ "الروسو نيري" بثأره في هزيمة نهائي 2005، والتي شهدت ريمونتادا تاريخية.

في يوم 23 مايو 2007، شهد أستاد أثينا الأوليمبي باليونان لقاء نهائي "التشامبيونز ليج" بين ليفربول وأي سي ميلان، تحت قيادة الحكم اللقاء الألماني هيربيرت فاندل، وقبل بداية المباراة كان الملعب يعاني من الاكتضاض بسب دخول مجموعة كبيرة من المشجعين، وصل لحوالي 74 ألف مشجع، بخلاف أخرون تواجدوا بدون تذكرة.

نادي ليفربول بقيادة المدير الفني رفاييل بينيتز دخل المباراة بتشكيل ضم كلًا من: "خوسيه ريينا - ستيف فينان - جيمي كاراغر - دانييل آغر - جون أرني رييسه - تشابي ألونسو - خافيير ماسكيرانو - جيرمان بينانت - بودوين زيندن - ستيفن جيرارد - ديرك كاوت".

الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لميلان آنذاك وضع تشكيل الفريق كالتالي: "ديدا - ماسيمو أودو - أليساندرو نيستا - باولو مالديني - ماريك يانكولوفسكي - جينارو جاتوزو - أندريا بيرلو - ماسيمو أمبروزيني - كلارنس سيدورف - كاكا - فيليبو إنزاجي".

المباراة بدأت مثيرة، حيث بادر "الريدز" في الشوط الأول بالهجوم، فيما هيمن السكون على أبناء ميلان، متسلحين بالدفاع الإيطالي الذي نجح بامتياز في حجب الترابط بين الوسط والهجوم، ويسبقه خط الوسط الذي تولى مهمة هدم أي محاولة لبناء هجمة ليفربولية عن طريق "ريسا" أو"فينان" ظهيري ليفربول.

الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حملت خبر سار لـ"الميلانيستا"، حينما تحصل "كاكا" على ضربة حرة مباشرة، سددها "بيرلو" بشكل مقوس قبل أن تغير اتجاهها إثر لمسة بسيطة من " فليبو إنزاجي"، حملت معها الشكوك بأنها لمست يد، ولكنها في نهاية الأمر أعلنت عن الهدف الأول للفريق الإيطالي.

ليفربول بقيادة جيرارد حاول أن يعدل النتيجة في الشوط الثاني، حيث أجري "بينيتيز" تبديلًا في الدقيقة الدقيقة 58 بنزول "بكيويل" بدلًا من "زيندين"، وتبعه بتديل آخر في الدقيقة 77 ليدفع بالمهاجم بيتر كراوتش بديلًا لـ"ماسكيرانو"، ليضغط على الدفاع الميلاني أملًا في خلخلته، ولكن فيليبو إنزاجي مهاجم الميلان كان له رأي آخر.

في الدقيقة 81 من عمر الشوط اللقاء استغل "إنزاجي" تمريرة ساحرة من البرازيلي "كاكا"، ليقتل أحلام جماهير الأحمر في تعديل النتيجة والعودة للقاء، لينفرد بالحارس ثم يراوغه محرزاً الهدف الثاني لـ"الروسو نيري" الذي أنهى اللقاء "إكلينيكيًا".

رفاييل بنيتيز أدخل الظهير الأيسر "أربيلوا" بدلا ً من الظهير الأيمن "فينان"، وفي الدقيقة 87 أحرز"كاوت" هدف تقليص الفارق لليفربول بعد عرضية حولها له المدافع "أجر" برأسه لتعلن عن الهدف الأول لـ"الريدز".

بعد دقائق من هدف ليفربول أطلق الحكم الألماني صافرته بانتهاء اللقاء المثير، معلناً فوز ميلان بهدفين مقابل هدف، وتتويجة ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخة.