"التموين" عن حذف مواطنين من البطاقات: "بلاش شائعات"

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ما يتردد عن حذف من يتخطى راتبه 1500 جنيه من مظلة الدعم لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أنه لن يحذف أي مواطن يستفيد من مظلة دعم السلع التموينية أو الخبز.

وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى: "إحنا وزارة بنشتغل في النور، وبنطلع كل حاجة بنقوم بيها في بيان، وبقول للمواطنين بلاش ننساق وراء الشائعات".

وأشار إلى أن هناك 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع التموينية حقوقهم كما هي دون أي انتقاص.