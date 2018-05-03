تسجيل الدخول

الوطن

"التموين" عن حذف مواطنين من البطاقات: "بلاش شائعات"

منذ 39 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"التموين" عن حذف مواطنين من البطاقات: "بلاش شائعات"

ممدوح رمضان

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ما يتردد عن حذف من يتخطى راتبه 1500 جنيه من مظلة الدعم لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أنه لن يحذف أي مواطن يستفيد من مظلة دعم السلع التموينية أو الخبز.

وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى: "إحنا وزارة بنشتغل في النور، وبنطلع كل حاجة بنقوم بيها في بيان، وبقول للمواطنين بلاش ننساق وراء الشائعات".

وأشار إلى أن هناك 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع التموينية حقوقهم كما هي دون أي انتقاص.

أخبار متعلقة

ممدوح شاهين لـ

ممدوح شاهين لـ"الوطن": "الصعلوك" لن يعرض حصريا في رمضان

"التموين": مصر تنتج ربع مليار رغيف مدعم يوميا لخدمة 70 مليون مواطن

"التموين": مصر تنتج ربع مليار رغيف مدعم يوميا لخدمة 70 مليون مواطن
مستشار وزير التموين: ليس من العدل حصول 70 مليون مواطن على الدعم نفسه

مستشار وزير التموين: ليس من العدل حصول 70 مليون مواطن على الدعم نفسه
"الوزراء": 70 مليون مواطن يستفيدون من زيادة دعم بطاقات التموين

"الوزراء": 70 مليون مواطن يستفيدون من زيادة دعم بطاقات التموين
"التموين": صرف 3 مليارات جنيه دعما سلعيا لـ 70 مليون مواطن خلال رمضان

"التموين": صرف 3 مليارات جنيه دعما سلعيا لـ 70 مليون مواطن خلال رمضان

التعليقات

الخطايا الـ10 تطارد «البدرى»

أحدث الأخبار

"الزراعة" تطمئن المواطنين: "البطيخ آمن تماما"

"الزراعة" تطمئن المواطنين: "البطيخ آمن تماما"

مصطفى الفقي مشيدا بوزيرة الهجرة: "هي وزوجها بعتبرهم أولادي"

مصطفى الفقي مشيدا بوزيرة الهجرة: "هي وزوجها بعتبرهم أولادي"

سهير عبدالقادر: أتمنى إنشاء بيت للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

سهير عبدالقادر: أتمنى إنشاء بيت للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

بالفيديو| عمرو أديب: "جماهير مصر بقت بتشجع ليفربول كأنه فريق مصري"

بالفيديو| عمرو أديب: "جماهير مصر بقت بتشجع ليفربول كأنه فريق مصري"

جمال العدل: لا صحة لعدم عرض التليفزيون السعودي لـ"أرض النفاق"

جمال العدل: لا صحة لعدم عرض التليفزيون السعودي لـ"أرض النفاق"

اختيارات الوطن

حسن معروف يكتب: أحب أن أكون «من ناسه»

حسن معروف يكتب: أحب أن أكون «من ناسه»

محمود الجارحى يكتب: «مهووس حوادث»

محمود الجارحى يكتب: «مهووس حوادث»

عبدالله عويس يكتب: حكاية «مواطن»

عبدالله عويس يكتب: حكاية «مواطن»

منى السداوى تكتب: 6 سنوات هى الحياة

منى السداوى تكتب: 6 سنوات هى الحياة

منة عبده تكتب: «أنا أصغر واحدة فى ناسه»

منة عبده تكتب: «أنا أصغر واحدة فى ناسه»

الأكثر قراءة

عاجل