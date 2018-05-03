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الوطن

مصطفى الفقي مشيدا بوزيرة الهجرة: "هي وزوجها بعتبرهم أولادي"

منذ 13 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مصطفى الفقي مشيدا بوزيرة الهجرة: "هي وزوجها بعتبرهم أولادي"

الفقي

أشاد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، بأداء الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وصاحبة فكرة مبادرة إحياء الجذور التي أقيمت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيريه اليوناني والقبرصي، موضحًا أن اليونان وقبرص دائمًا ما تساندان وتدعمان الشعب المصري.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن مصر واليونان وقبرص تشترك في عدم وجود علاقات جيدة مع تركيا، كما أن فكرة المبادرة جميلة للغاية، كما أن وزيرة الهجرة لديها حالة نشاط كبيرة وتؤدي عملها بكفاءة.

وتابع: "بعتبر وزيرة الهجرة وزوجها أبنائي".

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