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الوطن

متحدث "الأهلي" يعلق على تغريدة "تركي آل الشيخ" المثيرة للجدل

اليوم AM 07:28
كتب: شريف سليمان
متحدث "الأهلي" يعلق على تغريدة "تركي آل الشيخ" المثيرة للجدل

شريف فؤاد

قال شريف فؤاد، المتحدث الإعلامي باسم النادي الأهلي، إن جمهور الفريق تعودوا على المكسب بشكل كبير، ما زاد غضبهم بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر التليفزيون المصري، أن الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي تحسنت جدا.

وتابع: "عندما يتعلق الأمر بالنادي الأهلي تجد محمود الخطيب يقوم بأعمال تشبه الانتحار ويصر على التواجد في موقع الأحداث". 

وأضاف: "الأهلي لا يمر بأزمة، لكنه تعرض لكبوة، وشخصية البطل تؤهله للعودة سريعًا إلى الانتصارات المتلاحقة". 

وتابع: "الخطيب ناقش اللاعبين والجهاز الفني وقدم الدعم المعنوي لهم، ولم يتدخل في عمل الجهاز الفني، وأكد لهم على ضرورة تحقيق الفوز على الترجي والعودة إلى طريق الانتصارات". 

وعلق المتحدث باسم النادي الأهلي، على تغريدة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، التي أثارت جدلًا واسعًا بسبب حديثه عن استقدام مدير فني أجنبي، قائلًا: "نحترمه فهو عاشق للنادي الأهلي، لكن لا شيء يجري دون موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي، وسبق لنا أن رفضنا مقترحات قدمها".

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