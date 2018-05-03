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الوطن

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

منذ 9 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الطقس

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، اليوم، وأن يظل مائل الحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، ولطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة 38 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

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