اليوم.. افتتاح المرحلة الثانية لـ"تكنولوجية خدمة المواطنين" بالسويس

تستقبل محافظة السويس، اليوم الخميس، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والتي تتكون من 5 أحياء وهي أحياء السويس، وفيصل، والأربعين، والجناين، وعتاقة.

وأكد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، أن خدمة مراكز التكنولوجية، تأتي في إطار خطة الوزارة لميكنة كافة الخدمات الحكومية حرصا على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وتقديم خدمات المواطنين إلكترونيا.