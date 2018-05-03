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الوطن

مصرع شاب منتحرا لمروره بأزمة نفسية في أسيوط

منذ 48 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
مصرع شاب منتحرا لمروره بأزمة نفسية في أسيوط

أرشيفية

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، من سلاح ناري كان بحيازته، لخلافات أسرية أصابته بحالة نفسية سيئة بقرية بنى إبراهيم دائرة مركز أسيوط. 

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من العميد صلاح مشعال  مأمور مركز شرطة أسيوط بورود بلاغ من أهالي قرية بني إبراهيم بانتحار شاب بطلق ناري بالرأس ولقي مصرعه في الحال.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع "ح.م.خ" (20 سنة) إثر إصابة بطلق ناري بالرأس. وأشارت التحريات الأولية التي قام بها فريق مباحث المركز إلى وجود خلافات أسرية بين الشاب وأسرته أصابته بحالة نفسية سيئة ووقعت بينهما مشاجرة لجأ فيها إلى إطلاق عيار ناري من مسدس غير مرخص كان بحيازته صوب رأسه ولقي مصرعه على الفور.

ونقلت الجثة وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار استكمال التحريات اللازمة.

 

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