ضبط بائع يجمع بطاقات التموين لصرف الخبز المدعم في أسيوط

ألقى فريق مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، القبض على بائع يجمع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، بغرض استخدامها في صرف قيمة الخبز البلدي، بغية التربح المادي غير المشروع بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين يفيد ضبط "ر.م.و"مقيم بني حسين صاحب محل بذات الناحية وذلك لتجميعه البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين بغرض استخدامها في صرف قيمة الخبز البلدي بغية التربح المادي غير المشروع منها وتم ضبط (51) بطاقة تموينية ذكية.

وتحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة