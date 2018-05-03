تسجيل الدخول

الوطن

ضبط بائع يجمع بطاقات التموين لصرف الخبز المدعم في أسيوط

منذ 21 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
ضبط بائع يجمع بطاقات التموين لصرف الخبز المدعم في أسيوط

المضبوطات

ألقى فريق مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، القبض على بائع يجمع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، بغرض استخدامها في صرف قيمة الخبز البلدي، بغية التربح المادي غير المشروع بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين يفيد ضبط "ر.م.و"مقيم بني حسين صاحب محل بذات الناحية وذلك لتجميعه البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين بغرض استخدامها في صرف قيمة الخبز البلدي بغية التربح المادي غير المشروع منها وتم ضبط (51) بطاقة تموينية ذكية.

وتحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة

 

أخبار متعلقة

"تموين أسيوط" تضبط 12 طن سكر تمويني و3 أطنان "كبدة فاسدة"

"تموين أسيوط" تضبط 12 طن سكر تمويني و3 أطنان "كبدة فاسدة"
"تموين أسيوط": تحرير 96 قضية تموينية وضبط 71 كيلو لحوم فاسدة

"تموين أسيوط": تحرير 96 قضية تموينية وضبط 71 كيلو لحوم فاسدة
تموين أسيوط تحرر 105مخالفات تموينية وتضبط 2 طن لحوم ومواد غذائية فاسدة

تموين أسيوط تحرر 105مخالفات تموينية وتضبط 2 طن لحوم ومواد غذائية فاسدة
تحرير ١٣٢ محضر تموين و750 "تعد على الأراضي" في أسيوط خلال 6 أشهر

تحرير ١٣٢ محضر تموين و750 "تعد على الأراضي" في أسيوط خلال 6 أشهر
«تموين أسيوط»: ضبط 748 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 284 محضرا خلال أسبوع

«تموين أسيوط»: ضبط 748 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 284 محضرا خلال أسبوع

التعليقات

الخطايا الـ10 تطارد «البدرى»

أحدث الأخبار

وزير الإسكان يعتمد تخطيط مشروع عمراني بمنطقة التوسعات لـ"6 أكتوبر"

وزير الإسكان يعتمد تخطيط مشروع عمراني بمنطقة التوسعات لـ"6 أكتوبر"

محافظ سوهاج: إزالة 7 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بـ"البلينا"

محافظ سوهاج: إزالة 7 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بـ"البلينا"

نائب يتهم "التنمية الصناعية" بتعطيل الاستثمار في "الفيوم الجديدة"

نائب يتهم "التنمية الصناعية" بتعطيل الاستثمار في "الفيوم الجديدة"

محافظ الإسكندرية يوجه بالانتهاء من معاينة وفحص أراضي التقنين

محافظ الإسكندرية يوجه بالانتهاء من معاينة وفحص أراضي التقنين

محافظ شمال سيناء: طالبنا بإسقاط الضرائب عن المتعثرين من صغار الممولين

محافظ شمال سيناء: طالبنا بإسقاط الضرائب عن المتعثرين من صغار الممولين

اختيارات الوطن

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

مصر X لوحة: مرحباً بك فى رحاب المحروسة

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

بالفيديوI ليفربول آخر فريق هزم ريال مدريد في نهائي "الشامبيونزليج"

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

«فتاة التحرش»: الشرطة وقفت معايا.. وأهلى تعاطفوا مع المتهم

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

قبل 11 عاما.. حكاية آخر نهائي صعد إليه ليفربول في "تشامبيونز ليج"

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

بروفايل| طارق شوقى.. التعليم فى خطر

الأكثر قراءة

عاجل