استعدادا للصيف.. سكرتير عام الإسكندرية يتفقد حديقة الحيوان والشلالات

تفقد اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الإسكندرية حدائق الشلالات وحديقة الحيوان، لمتابعة استعدادات المدينة للصيف، والتعرف على احتياجاتهم وللتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لرواد الحدائق.

وأكد شادي، أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة لكي تصل الإسكندرية إلى مستوى النظافة التي يليق بها والذي يطلبه أهالي الإسكندرية.

وأكد السكرتير العام، ضرورة أن تظهر الحدائق بالمظهر الذي يتناسب مع المدينة كما وجه المسؤولين بضررة تكثيف الحملات الأمنية على حديقة الشلالات وحديقة الحيوان لمنع حدوث أي مشكلات لرواد الحديقة والتأكد من أمن وسلامة المواطنين.