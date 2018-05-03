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الوطن

حي وسط الإسكندرية يشن حملة لإزالة إشغالات الطريق والباعة الجائلين

منذ 14 دقيقة
كتب: حازم الوكيل
حي وسط الإسكندرية يشن حملة لإزالة إشغالات الطريق والباعة الجائلين

إشغالات

شنت بهية عبدالفتاح رئيس حي وسط الإسكندرية، حملة إزالة للإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام خلال الحملة المكبرة، حيث توجهت الحملة إلى ميدان محطة مصر والشهداء، وتم خلال الحملة إزالة الباعة الجائلين وإزالة جميع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

وأزالت الحملة كل إشغالات الطريق بشارع الفاخورة، وكذا توجهت الحملة إلى شارع عبد المنعم سند وأرسطو والمفتش وقنال المحمودية وجلال الدسوقي.

وتوجهت الحملة إلى شارع السلطان حسين والسلطان عبدالعزيز وسعد زغلول وصفية زغلول وصلاح الدين وابن الخطاب والغرفة التجارية والشهدا وتم خلال الحملة إزالة الباعة الجائلين المفترشين لحرم الطريق.

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