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الوطن

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتفقد لجان امتحانات النقل بإدارة الطور

منذ 10 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتفقد لجان امتحانات النقل بإدارة الطور

تفقد لجان الامتحانات

تفقد مصطفى الزغبي وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، لجان امتحانات صفوف النقل بمدارس إدارة الطور التعليمية وقد شملت الجولة مدارس "المجمع التعليمي، والزهور الإعدادية، والزهور الثانوية، والصناعات الثانوية، ورفاعة الطهطاوي الابتدائية".

وتابع وكيل مديرية التربية والتعليم عملية، سير الامتحانات للصفوف النقل وتأكد من تطبيق قواعد، ومعايير وزارة التربية والتعليم المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لم تتلقى أي شكوى بشأن امتحانات النقل حتى الآن.

 

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