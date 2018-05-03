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الوطن

إصابة طفل بالتسمم وطالب بلدغ مجهول في أشمون بالمنوفية

منذ 23 دقيقة
كتب: محمود الحصري
إصابة طفل بالتسمم وطالب بلدغ مجهول في أشمون بالمنوفية

ارشيفية

أصيب تلميذ بالتسمم إثر تناوله كمية من عقار مجهول عقب إصابته بالزكام في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، فيما أصيب أخر بلدغ مجهول أثناء عمله بالأرض الزراعية، ونقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام وحولا إلى قسم السموم بمستشفى شبين الكوم الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام (م. ص. ز. إ. 11 سنة) تلميذ ومقيم دائرة المركز، مصاب بحالة تسمم، ادعاء تناول كمية من عقار مجهول، وحالته العامة متوسطة وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، قسم السموم.

بالانتقال والفحص وسؤال والده (ص. ز. إ. 44 سنة. عامل)، ومقيم بذات العنوان، قرر أن نجله كان يعاني من الزكام وعلى إثر ذلك تناول أقراص غير معلومة، ما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

 كما استقبلت مستشفى أشمون العام (م. ش. ع. ع 20 سنة) طالب بكلية الحقوق ومقيم دائرة المركز، مصاباً بحالة تسمم إدعاء لدغ مجهول، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، قسم السموم.

 بالانتقال والفحص وسؤاله، قرر أنه حال عمله بأرضهم الزراعية فوجيء بإصابته بلدغ مجهول، ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة. 

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